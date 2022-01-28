تحدث كل بضع سنوات.. عاصفة شتوية تضرب شمال شرقي أمريكا

المصدر: رويترز

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب عاصفة نورستر القوية أجزاء من نيو إنجلاند ومنطقة الأطلسي الأوسط في مطلع الأسبوع مصحوبة بظروف جوية أشبه بالعواصف الثلجية التي ستجعل السفر والانتقالات مهمة غير مأمونة وتتسبب في فيضانات بالمناطق الساحلية.

وقالت الهيئة إن التحذيرات من العاصفة الثلجية والطقس الشتوي سارية من نورث وساوث كارولاينا مروراً ببنسلفانيا ونيويورك ووصولاً إلى مين.

وقال باتريك أوهارا، الخبير بهيئة الأرصاد الجوية، ومقرها نيوجيرزي: «هذا سيجعل السفر مستحيلاً بصورة كبيرة. إنها أول عاصفة كبيرة هذا العام. تحدث كل بضع سنوات، وهذا ليس بالأمر الغريب».

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن أجزاء كثيرة من المنطقة يمكن أن تتساقط فيها ثلوج يصل سمكها لما بين 30 إلى 60 سنتيمتراً مع رياح تبلغ سرعتها 113 كيلومتراً في الساعة.

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