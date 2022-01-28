بيونغ يانغ تؤكد إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى وصاروخين تكتيكيين أرض-أرض

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى وصاروخين تكتيكيين موجهين أرض-أرض هذا الأسبوع.

وأفادت الوكالة بأن أكاديمية علوم الدفاع لكوريا الشمالية أجرت التجربتين الصاروخيتين في يومي 25 و27 يناير لتحديث نظام صواريخ كروز بعيدة المدى، وأيضا لتأكيد قوة الرؤوس الحربية التقليدية للصواريخ التكتيكية الموجهة أرض-أرض على التوالي.

وذكرت أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر.

وأضافت الوكالة أن صاروخي كروز بعيدي المدى اللذين تم إطلاقهما في يوم 25 من الشهر الجاري، حلقا لمدة 9,137 ثانية على مسار الرحلة المحدد فوق البحر الشرقي وأصابا جزيرة مستهدفة على بعد 1,800 كيلومتر.

ولم يشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على التجارب الصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) في كوريا الجنوبية يوم أمس الخميس إنها رصدت عمليات إطلاق من داخل وحول مدينة هامهونغ الواقعة على ساحلها الشرقي، في حوالي الساعة 8 صباحًا و 8:05 صباحًا على التوالي، وقد طار الصاروخان نحو 190 كيلومترًا على ارتفاع 20 كيلومترا.

ويعد هذا الإطلاق السادس من نوعه منذ مطلع العام ويأتي بعد يومين فقط من إطلاق الشمال صاروخي كروز بعيدي المدى في يوم 25 يناير.

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