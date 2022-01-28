الولايات المتحدة تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس في بيان أنّها طلبت عقد جلسة علنيّة الاثنين لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في أوكرانيا، بسبب التهديد الذي تُشكّله روسيا على الأمن والسلم الدوليّين.

وقالت السفيرة الأمريكيّة في الأمم المتّحدة ليندا توماس غرينفيلد في البيان، إنّ "أكثر من مئة ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانيّة، وروسيا تُمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يُشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليّين ولميثاق الأمم المتّحدة".

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