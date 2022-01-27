تعيين أول سوداء بالمحكمة العليا في تاريخ أمريكا

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه سيعين، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، امرأة سوداء عضواً في المحكمة العليا، خلفاً للقاضي ستيفن براير الذي قرر التقاعد.

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض وتناول فيه قرار القاضي الليبرالي التقاعد، أكد بايدن أنه سيفي بوعده الانتخابي بتعيين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا.

وقال: «لم أتخذ أي قرار باستثناء أن الشخص الذي سأسميه سيكون شخصاً يتمتع بمؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية، وهذا الشخص سيكون أول امرأة سوداء تُعيَّن في المحكمة العليا للولايات المتحدة».

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