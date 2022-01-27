رئيس وزراء كندا يدخل الحجر الصحي

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، أنّه خالط مصاباً أو أكثر بكوفيد-19، وسيعزل نفسه بالتالي لمدة خمسة أيام عملاً بالقواعد الصحية المتبّعة في أونتاريو بالنسبة إلى من تلقّوا اللّقاح.

وكتب ترودو (50 عاماً)، على حسابه في "تويتر": "علمت مساء أمس أنني تعرّضت لكوفيد-19. نتائج الفحص السريع أتت سلبية".

وأضاف: "أشعر أنّني بحالة جيدة وسأعمل من المنزل".

ولن يحضر ترودو شخصياً استئناف نشاطات مجلس العموم الاثنين.

وترودو، الذي تلقّى ثالث جرعة لقاحية مضادةّ لكوفيد-19 في بداية يناير، دعا مواطنيه مجدّداً لتلقّي اللّقاح.

وخضع ترودو للعزل لمدة 14 يوماً في مارس 2020 مع بداية الجائحة بعد إصابة زوجته صوفي غريغوار ترودو بالفيروس إثر سفرها إلى لندن.

وشهدت كندا في الأيام الأخيرة تدنياً بعدد الإصابات اليومية بكوفيد بعدما ارتفع المنحنى الوبائي في البلاد بقوة بسبب المتحورة أوميكرون.

وتبلغ فترة الحجر في أونتاريو، حيث يقطن ترودو، 10 أيام لغير الملقّحين.

وتستعدّ هذه المقاطعة، التي تضمّ أكبر عدد من السكان في كندا، لتخفيف القيود الاثنين، مع إعادة فتح المطاعم والحانات وصالات الرياضة ودور السينما.

وفي المجموع، سجلت كندا منذ بداية الجائحة 2,9 مليون إصابة و33192 وفاة.

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