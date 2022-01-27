قمة لـ«إيكواس» بشأن بوركينافاسو ومالي غداً

المصدر: (أبيدجان - رويترز)

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أعلن وزير الإعلام في ساحل العاج أمس أن قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سيعقدون قمة طارئة بشأن بوركينافاسو ومالي غداً بعد انقلابين في البلدين.

وأطاح الجيش في بوركينافاسو الاثنين الماضي بالرئيس روك كابوري، في ثالث انقلاب تشهده منطقة غرب أفريقيا خلال تسعة شهور، بعد انقلابين في مالي وغينيا. ونددت المجموعة بشدة بالانقلاب على كابوري، قائلة إنه أجبر على الاستقالة تحت التهديد والترهيب. جاء الانقلاب في ظل تشدد دموي متزايد أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وتسبب في تراجع الثقة في النظم الديمقراطية في بلدان المنطقة.

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