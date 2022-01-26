واشنطن تكشف موعد تحرك موسكو عسكرياً ضد أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير رغم الضغوط الرامية لمنع ذلك.

وقالت شيرمان، خلال منتدى: "لا فكرة لدي بشأن إن كان اتّخذ القرار النهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربما (بين) الآن ومنتصف فبراير".

وقالت، في تصريحاتها لمنتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية": "نعرف جميعنا بأن أولمبياد بكين ينطلق في الرابع من فبراير، حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر الرئيس بوتين".

وأضافت: "أعتقد على الأرجح بأن الرئيس (الصيني) شي جينبينغ لن يكون في غاية السعادة إذا اختار بوتين هذه اللحظة لغزو أوكرانيا، ولذا قد يؤثر ذلك في توقيته وطريقة تفكيره".

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