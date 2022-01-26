استئناف الرحلات الجوية في مطار اسطنبول بعد توقف بسبب الثلوج

المصدر: د ب ا

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أكدت شركة ايه جي ايه، المشغلة لمطار اسطنبول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه بعد يومين من العراقيل الكبيرة بسبب الثلوج الكثيفة، تم استئناف العمليات في مطار اسطنبول بصورة كبيرة اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشركة إنه تم إزاحة الثلوج تماما من مدرجين من بين ثلاثة مدارج بالمطار. وتتوقع الشركة استئناف العمليات بصورة كاملة في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف أنه من غير المتوقع إلغاء مزيد من الرحلات الجوية، ولكن ما زال يتعين على الركاب الاتصال بشركات الطيران قبل المغادرة.

وكان قد تم إغلاق مطار اسطنبول مؤقتا أمس الأول الاثنين بسبب العواصف الثلجية. وتسبب ذلك في محاصرة عدد كبيرة من الركاب، واضطرارهم للمبيت في المطار.

واستقبل المطار، الذي بدأ العمل عام 2019، 37 مليون راكب عام 2021 من 269 مقصدا من الشرق الأوسط إلى الأمريكيتين.

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