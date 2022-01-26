«إلبيدا» تأتي للمنطقة بثلوج اليونان

المصدر: (إسطنبول، أثينا - رويترز)

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تشهد تركيا واليونان، تداعيات قاسية للعاصفة الثلجية «إلبيدا» التي من المتوقع أن تستمر حتى اليوم، لتبدأ بالتأثير على مناطق بلاد الشام ومناطق في المملكة العربية السعودية، إثر منخفض جوي قادم من اليونان. وعلق مطار إسطنبول الرحلات لليوم الثاني على التوالي، وتم حظر سير المركبات الخاصة في شوارع المدينة، أمس، بعد أن أدى تساقط الثلوج بشكل كثيف إلى إصابة حركة النقل بالشلل، وإلى تقطع السبل بالناس في أكبر مدينة تركية وفي أنحاء البلاد.

وبدأ تساقط الثلوج نهاية الأسبوع الماضي وزادت شدته في الأيام الأخيرة في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليوناً. وأظهرت لقطات من المطار ، دارج الطائرات مغطاة بطبقة كثيفة من الثلوج ولا تكاد الطائرات والمركبات تُرى.

وأعلن مطار إسطنبول، تمديد تعليق الرحلات الجوية بضع ساعات أمس. وأظهرت لقطة مصورة، شاحنات وسيارات محاصرة وسط الجليد على الطرق السريعة في المدينة وحولها. وأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ، أن نحو 4600 شخص تقطعت بهم السبل في الطرق ومناطق أخرى في أنحاء البلاد، وتم إيواء الآلاف في مساكن مؤقتة.

وفي اليونان، عملت أطقم الإنقاذ، ومن بينها الجيش، خلال الليل على إجلاء آلاف الأشخاص العالقين في سياراتهم على طريق سريع في أثينا، بعدما اجتاحت عاصفة ثلجية أنحاء اليونان، لتغطي العاصمة وتُحدث فوضى مرورية. وقال الناطق باسم الحكومة، جيانيس أويكونومو، إنه تم إجلاء أكثر من 3500 شخص أمس، في العاصمة.

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