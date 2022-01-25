إيواء المشردين وإطعام الحيوانات.. مشاهد غير مسبوقة للثلوج في تركيا

المصدر: البيان

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في أحدث تقرير لها، كشفت الأرصاد الجوية التركية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، وجاء في التقرير أن الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة سيستمر تأثيرها على مناطق متفرقة في البلاد.

وأضافت الأرصاد في بيان أن 4603 أشخاص تقطعت بهم السبل في مختلف أرجاء البلاد ووفرت فرق الطوارئ وسائل لنقل الطعام ومياه الشرب لهم وتابعت أن 6750 شخصا نُقلوا إلى أماكن إيواء في سبعة أقاليم في البلاد. كما أعلنت بلدية إسطنبول، إيواء 1300 مشرد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعاماً لحيوانات الشوارع في 500 نقطة.​​​​​​​

وقالت قناة "تي.أر.تي خبر" التركية الرسمية إن السلطات أوقفت جميع رحلات الطيران في مطار اسطنبول حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي بسبب كثافة تساقط الثلوج. في حين شهدت مناطق أخرى في تركيا صعوبات في المواصلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسبب تراكم الثلوج في بعض مناطق إسطنبول إلى ازدحام مروري جعل بعض المارة يختارون إكمال طريقهم مشياً بدل الانتظار ضمن وسائل النقل العامة.

كما أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، أن مراكز التسوق في المدينة ستغلَق عند الساعة 19:30 مساء الاثنين، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

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