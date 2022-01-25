18 قتيلاً إثر خلاف بين عصابتين في ملهى ليلي بإندونيسيا

المصدر: أ ف ب

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قتل 18 شخصا على الأقل خلال اشتباك بين مجموعتين داخل ملهى ليلي في بلدة سوروغ بمقاطعة بابوا الغربية في اندونيسيا، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء، حيث قضى معظم الضحايا جراء اندلاع النيران في النادي نتيجة الاشتباكات.

وقال آري نيوتو سيتياوان قائد شرطة سورونغ في بيان "اندلع الاشتباك الليلة الماضية (الاثنين) الساعة 11 مساء. وهو نزاع طويل مرتبط باشتباك بدأ السبت".

وأشار مسؤولون الى أن ضحية واحدة تعرضت للطعن بينما لقي 17 آخرين حتفهم في حريق ملهى +دابل أو+".

وقال إدوارد بانجايتان رئيس قسم الصحة في شرطة سورونغ "عثرنا على 17 جثة في +دابل أو+ جميعها كانت في الطابق الثاني. وقمنا بنقل الجثث إلى مستشفى سيليبي سولو".

وتحقق الشرطة في السبب الذي أدى الى اندلاع الحريق.

وأضاف سيتياوان "بدأ الحريق في النادي في الطابق الأول. حاولنا إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكن بعد أن أخمد رجال الإطفاء الحريق هذا الصباح، وجدنا بعض الجثث هناك".

وأظهرت لقطات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية أحد المباني وقد احترق تماما خلف خط للشرطة وسيارات محترقة.

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