بعد هجمات الحوثي.. إدارة بايدن تتحرك لتقييم سياستها في اليمن

المصدر: وكالات

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صرّح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من وزارتي الخارجية والدفاع تقديم التوصيات والمراجعات اللازمة في غضون الأسابيع المقبلة لتقييم السياسة العسكرية الأمريكية تجاه أزمة اليمن.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال المسؤول إن التقديرات بشأن الهجوم الصاروخي الثاني على الإمارات تشير إلى أن عملاء لـ"الحرس الثوري الإيراني" وبمشاركة لـ"حزب الله"، قد أوصلوا معدات عسكرية إلى ميليشيا الحوثي، مما مكنها من شن هجمات صاروخية إلى السعودية والإمارات.

وتابع أن "الجميع يعلم أن إيران هي التي زودت الحوثيين بهذه الأسلحة وآخرها بأكثر من مئة طائرة مسيّرة من نوع "شاهد"، وهي الأكثر تطورا كونها يمكن تفخيخها بالمتفجرات وإرسالها في مهمات يصل مداها إلى نحو ألفي كيلومتر، أي باستطاعتها بلوغ أراضي جنوب إسرائيل".

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