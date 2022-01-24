بريطانيا.. وزيرة سابقة تتهم حزبها بإقصائها لأنها "مسلمة"

المصدر: البيان

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باشرت السلطات البريطانية، الاثنين، التحقيق في ادعاءات نائبة مسلمة، قالت فيها إنه تم طردها من منصبها الوزاري، لعدم ارتياح زملائها لها بسبب كونها مسلمة.

وأكدت نصرت غني (49 عاما)، التي كانت تشغل منصب وزيرة دولة للنقل، لصحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، إن مسؤولاً عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة إنها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها، بحسب رويترز.

من جهته، رد مارك سبنسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي، وهو الشخص المقصود في مزاعم غني عبر تويتر بأن "هذه الاتهامات باطلة تماماً وأنا أعتبرها تشهيراً". وأضاف: "لم أستخدم أبداً تلك الكلمات المنسوبة إلي".

ولفت "10 داونينغ ستريت" أن رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة نصرت غني وهو يأخذها على محمل الجد.

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