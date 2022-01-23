العالم في صور
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قوات الأمن تنتشر في العاصمة البوركينابية واغادوغو غداة مظاهرة مناوئة للحكومة / أ.ف.ب
سيدة تقود دراجتها في مدينة حدودية بين مالي وساحل العاج / رويترز
مدنيون يقفون وسط حطام المباني بموقع انفجار في مدينة أبياتسي الغانية / أ.ف.ب
بركان فويغو في غواتيمالا يثور مهدداً المناطق المحيطة به / إي .بي.إيه
أم مهاجرة تحمل ابنتيها التوام بالقرب من السياج الحدودي بين المسكيك والولايات المتحدة / رويترز
ممثلو حركة طالبان الأفغانية يصلون إلى أوسلو لعقد مباحثات مع ممثلي المجتمع الدولي / إي.بي.إيه
عمال الرعاية الصحية في كشمير خلال حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا / أ.ب