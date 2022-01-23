روسيا تنفي اتهام بريطانيا بالتخطيط لتنصيب زعيم موال لها في كييف

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت روسيا صحة ادعاء بريطاني بأن موسكو تخطط لتنصيب زعيم موال لها في كييف، واصفة المزاعم بأنها "تضليل ... وهراء".

وجاءت التأكيدات في بيان للخارجية البريطانية أمس، دون توضيح تفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان أصدرته الخارجية الروسية اليوم الأحد القول إن الادعاء البريطاني "دليل" على أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وليس روسيا، هي التي "تصعد التوترات حول أوكرانيا".

وطالب البيان الروسي الخارجية البريطانية "بالكف عن نشر الهراء".

وذكرت المملكة المتحدة أمس أن يفين موراييف، وهو برلماني أوكراني سابق، مرشح محتمل لتقوم روسيا بتنصيبه.

وقالت الخارجية البريطانية إن لديها معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية تتواصل مع "العديد" من السياسيين الأوكرانيين السابقين. وحددت أربعة منهم بالاسم، وهم بالفعل يخضعون لعقوبات غربية. ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين غادروا أوكرانيا في 2014 يقيمون في روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز