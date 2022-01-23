بايدن لـ "كامالا هاريس": أحبك.. أنت الأفضل (فيديو)

المصدر: البيان

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عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إعجابه الكامل بنائبته، كامالا هاريس، زاعما أنه لا يستطيع تخيل ‏وجود أي شخص آخر بجانبه، وذلك مع تزايد الأسئلة حول أدائها.‏

وجاء مديح بايدن لهاريس في الوقت الذي ألقى فيه الاثنان ملاحظاتهما في حدث افتراضي عن بعد على مستوى القاعدة الشعبية للجنة الوطنية الديمقراطية، أول أمس الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي وهو يفتتح تصريحاته: "مرحبا كامالا، إنني أحبك، أنت دائما تدعميني"، لتوافقه هاريس في الرأي.

وأردف بايدن لهاريس: "أنت رائعة حقا، أنت أفضل شريك من الممكن أن أتخيله".

وتأتي إشادة بايدن بنائبته، كامالا هاريس، بعد أيام فقط من اقتراحه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في العام 2024، وأنها ستكون نائبته مرة أخرى.

وقال بايدن عن هاريس في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة مرور أول عام من رئاسته: "ستكون رفيقي في الترشح، أعتقد أنها تقوم بعمل جيد".

وكانت كامالا هاريس موضع اهتمام إعلامي سلبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ أشار أحد التقارير إلى أن بعض موظفيها أصيبوا بالإحباط، وسط ما قالوا إنه بيئة عمل غير صحية وغير فعالة.

كما واجهت هاريس انتقادات بسبب عدم قدرتها على أداء المهام التي كلفها بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك أزمة الحدود.

وفي شهر مارس الماضي، اختار بايدن هاريس لمساعدته في قيادة استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الحدود الجنوبية، من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة.

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