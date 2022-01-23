حرب عقوبات.. توقف عشرات الرحلات بين أمريكا والصين

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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حمي وطيس التوتّر بين أمريكا والصين، إثر قيام واشنطن بتعليق عشرات الرحلات الجوية، رداً على خطوة مماثلة قامت بها بكين، بسبب القيود الصحية المتعلقة بجائحة «كورونا». وأعلنت واشنطن، تعليق 44 رحلة ركّاب من الولايات المتحدة إلى الصين، بسبب القيود الصحية التي فرضتها بكين على شركات الطيران الأمريكية.

واستخدمت هيئة الطيران الصينيّة هذه السياسة، لإلغاء رحلات الخطوط الجوّية «أميركان» و«دلتا» و«يونايتد»، بعدما ثبت أنّ ركاباً كانت نتائج اختباراتهم سلبية قبل الإقلاع، جاءت نتيجتهم إيجابية لناحية الإصابة بكوفيد عند وصولهم إلى الصين.

وكتبت وزارة النقل الأمريكية، أنّ هذا الإجراء يتعارض مع المصلحة العامة، ويضر بعمليّات «دلتا» و«أميركان» و«يونايتد»، ويتطلّب إجراءً تصحيحياً من جانب الوزارة. وأضافت: «لا ينبغي معاقبة الشركات الأمريكية التي تتّبع جميع القواعد الصينيّة المتعلقة ببروتوكولات ما قبل الإقلاع، والوجود على متن الطائرة، إذا ما ثبتت إصابة ركّاب بكوفيد 19 بعد وصولهم».

وتفرض الصين رقابة صارمة جداً على الدخول إلى أراضيها، بما في ذلك إلغاء رحلات جوّية، إذا كان عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» على متن أي طائرة مرتفعاً. والرحلات الـ 44 المعنيّة بالإجراء، كانت ستُسيّرها شركات «إير تشاينا» و«تشاينا إيسترن إيرلاينز» و«تشاينا ساوزرن إيرلاينز»، وخطوط طيران «شيامين»، وكان مقرّراً تسييرها بين 30 يناير و29 مارس المقبل.

بدورها، وصفت الحكومة الصينية، قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعليق 44 رحلة لشركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة، بأنه «غير معقول على الإطلاق». وقال الناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن سياسة حظر بعض الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد 19، تم تطبيقها بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة.

وأضاف: «من غير المعقول على الإطلاق، أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية على هذا الأساس، نحض الجانب الأمريكي على الكف عن تعطيل وفرض قيود على رحلات الركاب العادية لشركات الطيران الصينية».

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