غوتيريش: أنا مقتنع بأن غزو روسييا لأوكرانيا لن يحصل

المصدر: أ ف ب

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إنه "مقتنع" بأن أي غزو أو توغل عسكري روسي في أوكرانيا "لن يحصل"، وأعرب عن أمله بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليا خصوصا بين روسيا والولايات المتحدة.

واستبعد الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي "حصول تدخل عسكري"، وقال "أنا مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل" و"آمل حقا أن أكون على صواب".

وتابع غوتيريش "أعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل لحل المشاكل"، مشددا على ضرورة "تجنّب الأسوأ".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعتبر الأربعاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي حشد قوات عند الحدود مع أوكرانيا لا يريد "حربا واسعة النطاق".

لكنه قال "أعتقد أنه سيدخل" أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، مضيفا "سيتعين فعل شيء ما"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتشدد روسيا على عدم وجود نية لديها للتدخل عسكريا في أوكرانيا على الرغم من نشرها قوات وأسلحة عند حدودها.

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