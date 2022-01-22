عمليات تنظيف شواطئ البيرو مستمرّة بعد "أسوأ كارثة بيئية" ضربت البلاد.. فيديو

المصدر: البيان

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لا تزال عمليات تنظيف التسرب النفطي الناجم عن ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ مستمرة على طول الساحل بالقرب من منطقة فينتانيلا في العاصمة البيروفية ليما.

والحادث الذي وقع خلال عملية تفريغ ناقلة في مصفاة لا بامبيلا، التي تديرها شركة ريبسول الإسبانية وتزامن مع سلسلة أمواج عنيفة متأثرة بانفجار البركان، أدى بحسب السلطات المحلية إلى حدوث "أسوأ كارثة بيئية" في التاريخ الحديث للبلاد.

ووصفت وزارة الخارجية في بيرو التسرب النفطي الهائل، الذي وقع بالقرب من العاصمة (ليما) بأنه "كارثة بيئية"، مشيرة إلى أنه تسبب في إلحاق أضرار بالحياة الحيوانية والنباتية في نحو 18 ألف كيلومتر مربع حول بعض الجزر ومناطق الصيد.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أول أمس الخميس، أن مسؤولين في بيرو ألقوا باللائمة في هذا التسرب النفطي على ثوران بركاني وقع تحت البحر في جزر تونغا يوم السبت الماضي، مشيرين إلى أنه نجم عندما اصطدمت الأمواج الناتجة عن ثوران بركان تونغا بناقلة نفط، مما تسبب في تسرب أكثر من 6 آلاف برميل من النفط.

وكانت السلطات في تونغا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، قد أعلنت الأربعاء حالة الطوارئ في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركان "هونغا تونغا - هونغا هاباي" الهائل يوم السبت الماضي، والذي أدى لخروج عمود من الرماد في السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا.. وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه في نيوزيلندا، التي تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.

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