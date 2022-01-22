الثلوج تطمس معالم بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.. فيديو

المصدر: البيان

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غطت الثلوج عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 9 درجات تحت الصفر أول أمس الخميس.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وتستمر العاصفة التي اجتاحت البلاد قبل فترة الأعياد، حيث تتساقط الثلوج بغزارة منذ ذلك الحين على أجزاء كبيرة في كوريا الشمالية.

وسجلت درجات الحرارة في بعض المناطق انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغت 25.4 درجة مئوية تحت الصفر.

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