00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الثلوج تطمس معالم بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.. فيديو

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

غطت الثلوج عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 9 درجات تحت الصفر أول أمس الخميس.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وتستمر العاصفة التي اجتاحت البلاد قبل فترة الأعياد، حيث تتساقط الثلوج بغزارة منذ ذلك الحين على أجزاء كبيرة في كوريا الشمالية.

وسجلت درجات الحرارة في بعض المناطق انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغت 25.4 درجة مئوية تحت الصفر.

طباعة Email
↑ أعلى