سيناتور أمريكي يقدم مشروع عقوبات بالكونغرس على الحوثي

المصدر: وكالات

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قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، يطالب بفرض عقوبات على جماعة الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها، بسبب أعمال الإرهاب الدولي.

ومشروع قانون كروز من شأنه إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويأتي مشروع كروز في وقت يبذل الكونغرس الأمريكي جهودا لإعادة فرض العقوبات على ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته على أهداف مدنية في الإمارات، "الاثنين" الماضي.

وقال موقع "فري بيكن" الأمريكي الإخباري إنه حصل على نسخة من إجراءات العقوبات التي ينوي المشروعون الأمريكيون تقديمها ضد ميليشيا الحوثي.

وكان أعضاء الكونغرس الأمريكي قد أدانوا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستودع وقود ومطار أبوظبي.

وبعد الهجوم الإرهابي، رفع المشروعون الأمريكيون من وتيرة مواجهتهم لميليشيا الحوثي.

ويسعى كروز إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن، لوضع الحوثي وجميع الهيئات التابعة له على لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يوما.

وكان المشرع الأمريكي قد قدم في نوفمبر الماضي مشروع القانون هذا، لكن لم يحالفه الحظ، لكن بحسب الموقع الإخباري الأمريكي فإن الأمر تغير بعد الهجوم الأخير على الإمارات، إذ ولّد موجة من القلق.

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