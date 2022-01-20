بلينكن: روسيا قد تعيد إحياء مخاطر الحرب الباردة في أوروبا

المصدر: ا ف ب

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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس من أن روسيا قد تعيد إحياء حقبة الانقسامات الأوروبية الخطيرة خلال الحرب الباردة، بتهديدها أوكرانيا وحقها في اتخاذ قرارات سيادية.

وقال بلينكن في كلمة في برلين "السماح لروسيا بانتهاك تلك المبادئ مع الإفلات من المحاسبة، سيجرنا جميعا إلى أوقات أكثر خطرا وانعداما للاستقرار، عندما كانت هذه القارة، وهذه المدينة، مقسومة إلى جزئين يفصل بينهما منطقة عازلة حيث يسير الجنود دوريات، فيما يمثُل التهديد بحرب شاملة فوق رؤوسنا جميعا".

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