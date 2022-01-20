زيلينسكي: ضمان أمن أوروبا مستحيل بدون سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن ضمان أمن القارة الأوروبية مستحيل بدون استعادة "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"، في وقت تخشى هذه الأخيرة غزوًا روسيًا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو موزّع إن ضمان "الأمن الشامل في أوروبا مستحيل بدون استعادة سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا".

ونشرت روسيا الآلاف من جنودها على الحدود مع أوكرانيا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودونباس في شرق أوكرانيا في 2014. ويدور نزاع منذ ذلك الحين في المنطقة بين السلطات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا يحظون بدعم روسي مالي وعسكري.

وتدور مفاوضات بين الغرب الداعم لأوكرانيا وموسكو من أجل حل الأزمة، لم تثمر عن شيء حتى الآن.

وعبر زيلينسكي عن أمله في "خفض التصعيد".

وقال "آمل في أن تؤدي جهودنا المشتركة ومحادثاتنا مع الاتحاد الروسي الى خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا، والى ضمانات روسية من أجل السلام في دونباس".

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