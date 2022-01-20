البيت الأبيض يتعهد برد "صارم" في حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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تعهد البيت الأبيض أمس الأربعاء برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا، وذلك بعدما بدا أن الرئيس جو بايدن قد أشار إلى أن أي توغل روسي على نطاق صغير سيقابله رد أقل من قبل حلف شمال الأطلسي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أعقب تعليقات بايدن، التي أثارت سيلا من الانتقادات، إنه "إذا تجاوزت أية قوات روسية الحدود الأوكرانية؛ أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

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