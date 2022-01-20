كوريا الشمالية تلمّح إلى استئناف محتمل لتجاربها النووية والصاروخية

المصدر: أ ف ب

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ألمحت كوريا الشمالية الخميس إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية بعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون، تأهبه لـ "مواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال "أعطى توجيهات لقطاع معني (...) للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل" جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، فيما يرجح أنه إشارة الى برنامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى والأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة أن "السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن".

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