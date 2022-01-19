عرض عمل لـ "ميركل" من الأمم المتحدة

المصدر: البيان

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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقترح على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل العمل في المؤسسة الدولية من خلال دعوتها لترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

ووفقاً للمصدر، عرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل في رسالة، من دون أن يتلقى أي رد من جانبها حتى الآن، غير إنه وفقا للوكالة، فإن المنظمة لا ترجح أن تقبل المستشارة السابقة عرض المسؤول الأممي.

الوكالة أشارت إلى أنه وفقاً لمفهوم الأمم المتحدة، تتضمن المنافع العامة العالمية، الصحة العالمية، والعلوم، والسلام، وحماية الطبيعة، والاقتصاد العالمي.

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