مجلس حكماء المسلمين في ماليزيا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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أدان مجلس حكماء المسلمين فرع ماليزيا برئاسة الدكتور ذو الكفل محمد البكري الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية والذي يعد عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين.

وأكد الدكتور ذو الكفل محمد البكري عضو مجلس حكماء المسلمين رئيس فرع المجلس في ماليزيا تضامن المجلس الكامل ومساندته لدولة الإمارات قيادة وشعبا.. داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وجميع بلاد المسلمين وأن يجنب أهلها كل مكروه وسوء وشر.. وتقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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