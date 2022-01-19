قلق أمريكي من احتمال نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة بشأن مشروع إصلاح دستوري في بيلاروسيا من شأنه أن يسمح بنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وأضافت المسؤولة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية، التي أعلنتها مينسك أمس الثلاثاء "تذهب إلى ما هو أبعد من المعتاد"، ويمكن أن تؤشر إلى وجود عسكري دائم لروسيا في الجمهورية السوفيتية السابقة التي ظلت أحد أقرب حلفاء موسكو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز