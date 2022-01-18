عاصفة شتويّة "كبرى" تضرب شرقي أمريكا وتتجه إلى كندا.. فيديو

المصدر: البيان

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تضرب عاصفة شتوية "كبرى" مصحوبة بثلوج وجليد شرق الولايات المتحدة بحسب ما أفادت الأرصاد الجوية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن 235 ألف شخص.

واستعد ملايين الأمريكيين منذ اول أمس الأحد لتساقط ثلوج كثيفة في شرق الولايات المتحدة.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من أن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والإثنين"، مشيرةً إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج قد يغطّي منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.

ويتوقّع أن "تؤثّر العاصفة بشدّة في حركة النقل"، و"قد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق"، بحسب "يورونيوز".

وتأثّرت ولاية فلوريدا (جنوب شرق) والمعتادة على أحوال جوية معتدلة في هذا الوقت من العام، بشكل غير مباشر بحيث تسببت أعاصير عدة نجمت عن العاصفة الشتوية بأضرار في الممتلكات الأحد، بحسب قناة "ويذر تشانيل".

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل أول أمس الأحد، بحسب الموقع المتخصص "باور آوتج"، منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثّرًا بالعاصفة صباح الأحد.

وكان حاكم ولاية جورجيا براين كيمب أعلن منذ الجمعة حال الطوارئ التي أعلِنَت أيضا في ولايتي فيرجينيا وكارولاينا الشمالية. ويتوقع وصول العاصفة الثلجية إلى شرق كندا اليوم الثلاثاء، وفق الأرصاد الأمريكية.

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