الصين: أي مواجهة عالمية عواقبها كارثية

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

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حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، من أن أي مواجهة بين القوى الكبرى ستحمل «عواقب كارثية»، في خطاب توجّه فيه إلى قادة العالم، خلال منتدى دافوس، الذي يعقد عبر الإنترنت.

وللعام الثاني على التوالي، ينظّم المنتدى الذي يجمع قادة العالم السياسيين، وأبرز رجال الأعمال، على الإنترنت على خلفية تفشي «كورونا».

وأشاد شي بالصين، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، باعتبارها قصة نجاح نادرة في التعامل مع الوباء والقوة الاقتصادية الكبيرة الوحيدة، التي تواصل تسجيل نمو قوي، كذلك قدّم نفسه على أنه مدافع عن التعددية، فيما حذّر من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى.

وقال وفق الترجمة الرسمية للخطاب، الذي بثّ عبر الإنترنت «عالمنا اليوم أبعد ما يكون عن الهدوء، تتزايد الخطابات، التي تثير الكراهية والأحكام المسبقة»، وأضاف «أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى أن المواجهة لا تحل المشكلات، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية».

وقال شي: إن العالم واجه «معركة شرسة» ضد «وباء يظهر مرة في القرن»، لكنه أشار إلى أن الوباء «أثبت أنه مطوّل» فيما تنتشر متحورات جديدة أسرع من قبل، ما يفاقم التحديات بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وأضاف: إن بكين تسعى إلى «احتكاك مباشر بين الناس لتسهيل التجارة عبر الحدود وإبقاء سلاسل الإمداد الصناعي آمنة وسلسلة، ودعم التقدّم الثابت والصلب في تعافي الاقتصاد العالمي».

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