الرئيس الصيني يحذّر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية

المصدر: ا ف ب

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حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين من أن أي مواجهة بين القوى الكبرى ستحمل "عواقب كارثية"، في خطاب توجّه فيه إلى قادة العالم خلال منتدى دافوس الذي يعقد عبر الإنترنت.

وللعام الثاني على التوالي، ينظّم المنتدى الذي يجمع قادة العالم السياسيين وأبرز رجال الأعمال، على الإنترنت على خلفية تفشي كوفيد.

واستهل شي أعمال المنتدى بخطاب يشبه إلى حد كبير ذاك الذي ألقاه عبر الإنترنت العام الماضي.

وأشاد بالصين، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، على اعتبارها قصة نجاح نادرة من نوعها في التعامل مع الوباء والقوة الاقتصادية الكبيرة الوحيدة التي تواصل تسجيل نمو قوي.

كذلك قدّم نفسه على أنه مدافع عن التعددية فيما حذّر من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى.

وقال وفق الترجمة الرسمية للخطاب الذي تم بثّه عبر الإنترنت "عالمنا اليوم أبعد ما يكون عن الهدوء، تتزايد الخطابات التي تثير الكراهية والأحكام المسبقة".



وأضاف "أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى بأن المواجهة لا تحل المشاكل، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية".

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