الكشف عن جنسية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس

المصدر: وكالات

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أعلن مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية "أف بي آي"، أن منفذ عملية احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس بريطاني الجنسية.

وأشار في بيان له، إلى أن "المشتبه به الذي توفي ليل السبت الأحد إثر عملية احتجاز رهائن استمرت لنحو 10 ساعات داخل كنيس يهودي في تكساس، هو مواطن بريطاني اسمه مالك فيصل أكرم يبلغ 44 عاما".

وأضاف: "حتى الآن، لا مؤشر على ضلوع أي شخص آخر في العملية".

وأكد على أن "المحققين يواصلون تحليل الأدلة في الكنيس، وأن التحقيقات مستمرة".

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية بأنه "هجوم إرهابي".

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