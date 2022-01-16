رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا يدعم جونسون ويحذر من صراع القيادة

المصدر: د ب ا

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قال رئيس حزب المحافظين الحاكم إنه يجب على المملكة المتحدة تجنب "صراع قيادة باعث على الانقسام"، وذلك في دعم لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أدلى أوليفر دودن بالتعليقات بعد أن دعا بعض أعضاء حزب المحافظين في البرلمان إلى استقالة جونسون على خلفية سلسلة من التقارير السيئة عن إقامة حفلات في مقر الحكومة (10 داونينج ستريت) خلال عمليات الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال دودن عبر قناة سكاي نيوز إنه ينبغي أن يبقى جونسون في منصبه بعد إطلاق "الدعوة الصائبة" بشأن برنامج الجرعات المعززة من لقاحات كورونا في البلاد، ولكنه في حاجة أيضا إلى الالتزام بـ"معالجة الثقافة في داونينج ستريت".

كما قال دودن في برنامج "تريفور فيليبس اون صتداي " عن ساعات الترفيه والحفلات التي أقيمت عندما كانت المملكة المتحدة تخضع للإغلاق: "من الضروري أن نعالج الإخفاقات التي سمحت بحدوث ذلك ... إنه ملتزم بتطوير لعبتنا."

وذكرت بلومبرج أن مصدرا بارزا في وستمنستر صرح لصحيفة صنداي تايمز بأن 35 نائبا برلمانيا من حزب المحافظين قدموا خطابات لسحب الثقة من جونسون. ويقل العدد عن عتبة 54 نائبا اللازمة لإجراء تصويت بهذا الشأن.

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