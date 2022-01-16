العالم في صور

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متظاهرون موالون لحركة النهضة الإخوانية خلال أعمال شغب في العاصمة تونس ــ أ.ف.ب

بيونغيانغ تنفذ تجربة صاروخية جديدة رداً على العقوبات الأمريكية الأخيرة ــ أ.ب

طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ــ رويترز

الشرطة الكازاخية تنتشر في مدينة ألماتي بهدف استتباب الأمن وعودة الاستقرار ــ إي.بي.إيه

كاسحة الثلوج تفتح طريقاً مغلقاً في آيوا حيث تشهد هذه المدينة الأمريكية ومدناً أخرى موجة برد شديدة هذه الفترة ــ أ.ب

مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني / رويترز

نواب عراقيون خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان في بغداد وفيها تم انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب ــ أ.ف.ب

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