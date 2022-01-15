إجلاء ملك تونغا بسبب تسونامي

المصدر: نوكو ألوفا- أ.ف.ب

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فر سكان أرخبيل تونغا، اليوم، نحو المرتفعات، بسبب حدوث تسونامي ناجم عن ثوران هائل جديد لبركان «هونغا تونغا هونغا ها اباي»، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلو مترات، كما تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في نوكي الوفا، ونقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن «تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا»، عاصمة البلاد، ولم يتجاوز التسونامي السابق 30 سنتم، وكان التحذير قد رُفع لتوه عندما ثار البركان مرة أخرى.

وذكرت ميري تاوفا، وهي من سكان المنطقة، وكانت تعد العشاء في المنزل لدى حدوثه، لموقع ستاف الإخباري: «لقد كان انفجاراً هائلاً».

وأوضحت: «اهتز المنزل. اعتقد أخي أن هناك قنابل تنفجر بالقرب من منزلنا»، وبعد بضع دقائق، تدفقت المياه إلى منزلهم، ورأت جدار منزل مجاور ينهار.

وأضافت: «أدركنا على الفور أنها كانت أمواج تسونامي، مع تدفق هذه المياه إلى المنزل. كنا نسمع صراخاً في كل مكان، وبدأ الجميع بالفرار إلى مناطق مرتفعة».

وقال مسؤولون في فيجي: إن الثوران استمر ثماني دقائق، وكان مدوياً لدرجة أنه سمع «مثل دوي رعد من بعيد» فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلو متر.

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