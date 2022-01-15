شاحنة تدهس مهاجراً سودانياً في شمال فرنسا

المصدر: ا ف ب

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قضى مهاجر سوداني (18 عاما) صباح السبت في مارك قرب كاليه في شمال فرنسا بعدما دهسته شاحنة كان يحاول تسلقها للوصول الى إنجلترا.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن الشاب "حاول تسلق شاحنة" لكنه "سقط ودهسته"، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "نور ليتورال" المحلية.

واوضح المصدر أن الحادث وقع "عند مخرج محطة وقود للشاحنات الثقيلة". وتدخلت فرق الاسعاف في الساعة الثامنة وتبين أن الشاب قضى في المكان الساعة 8,45.

وعهد الى مركز الشرطة في كاليه إجراء تحقيق "لتحديد هوية سائق الشاحنة والعثور على لوحتها" لان الأخير "لم يلاحظ سقوط المهاجر ولم يتوقف". وسيتم الاطلاع على أشرطة كاميرات المراقبة الموجودة في الجوار.

وقضى مهاجر الجمعة أيضا خلال محاولته الوصول الى انجلترا بواسطة قارب. وهي الوفاة الاولى التي تسجل في المانش هذا العام.

وفي 23 نوفمبر، قضى 27 شخصا بسبب غرق مركبهم في أسوأ مأساة يشهدها المانش الذي بات محجة لمهاجرين يحاولون بلوغ السواحل الانكليزية مستخدمين زوارق متهالكة.

وازدادت هذه المحاولات منذ 2018 بعد إغلاق ميناء كاليه في شمال فرنسا ومثله النفق الذي يعبر المانش والذي كان المهاجرون يسلكونه عبر الاختباء داخل سيارات وشاحنات.

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