وزيرة العدل الفرنسية السابقة تخوض انتخابات الرئاسة المقبلة

المصدر: د ب ا

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أعلنت كريستيان توبيرا، التي تولت منصب وزيرة العدل في الحكومة الاشتراكية الفرنسية الأخيرة، رسميا نيتها خوض الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن توبيرا قولها خلال خطاب في مدينة ليون اليوم السبت "إنني مرشحة"، مضيفة "يجب إعادة تنشيط ديمقراطيتنا".

والرئيس، إيمانويل ماكرون هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي تجرى في إبريل المقبل، وحتى وقت قريب، أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه ربما يواجه الزعيمة القومية، مارين لو بان أو اليميني المتشدد، اريك زيمور، في الجولة الثانية.

وتلك التوقعات تغيرت، بعد أن اختار الحزب الجمهوري، يمين الوسط، فاليري بيكريس، وهي وزيرة ميزانية سابقة وترأس الآن منطقة باريس، مرشحة له.

وتقدمت بيكريس على لوبان، في بعض استطلاعات الرأي.

وتوقع مركز "افوب" لاستطلاعات الرأي حصول ماكرون على 5ر26% وبيكريس على 17% ولو بان على 5ر16%.

وأشارت توبيرا، التي ستكمل 70 عاما في فبراير المقبل، في ديسمبر الماضي أنها قررت خوض الانتخابات، قائلة إنها تهدف إلى توحيد الفرنسيين الذين تم التخلي عنهم.

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