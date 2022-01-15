عاصفة ثلجية غير مسبوقة تجتاح شرقي روسيا.. فيديو

المصدر: البيان

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أعلنت سلطات مدينة يوجنو ساخالينسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا حالة الطوارئ إثر عاصفة ثلجية غير مسبوقة ضربت المنطقة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

وبلغ ارتفاع الثلوج جراء هذه العاصفة مترين في بعض أحياء المدينة.

وأظهرت فيديوهات سد الثلوج لأبواب البيوت، بل وارتفاع الثلوج لمستوى أسقف البيوت الأرضية، وتغطيتها للطرقات والسيارات، ما شل الحركة تماما في المدينة.

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