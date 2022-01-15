دولة أوروبية تفقد 10 بالمئة من سكانها لهذا السبب

المصدر: البيان

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فقدت كرواتيا نحو 400 ألف شخص، ما يعادل تقريبا 10% من تعداد سكانها خلال العقد الماضي، بسبب الهجرة وانخفاض معدل الخصوبة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "هينا" عن مديرة وكالة الإحصاء ليديجا بركوفيتش قولها إن إجمالي عدد سكان كرواتيا بلغ 3.9 مليون حتى 31 أغسطس 2021، منخفضا من 4.3 مليون في 2011.

وأظهرت الأرقام الأولية لوكالة الإحصاء الكرواتية أن أكبر هجرة جماعية سُجلت في شرق كرواتيا وأدناها في العاصمة زغرب. ولم تتضح على الفور البيانات حول معدلات المواليد.

ولم تشر الوكالة إلى أين ذهب أولئك الذين هاجروا، لكن من السهل على الكروات العيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد انضمام بلادهم إلى الكتلة في العام 2013.

وذكرت بركوفيتش أن هذا التعداد كان أول عملية إحصاء رقمي في كرواتيا، وشارك فيها 40% من السكان، وقد ثبت فعاليته الشديدة بفضل القيود المفروضة على الحركة أثناء الجائحة.

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