عواصف ثلجيّة شديدة تضرب شمال وغرب اليابان.. فيديو

المصدر: البيان

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ضربت عاصفة شتوية أجزاء من شمال وغرب اليابان أول أمس الخميس، متسببة في تساقط ثلوج كثيفة.

وتراكمت الثلوج بسرعة مما عرقل حركة السيارات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه خلال ثلاث ساعات، تم تسجيل حوالي 25 سم من الثلوج في مواقع جبلية في محافظة ناغانو ونيغاتا.

ومن المتوقع أن يصل سمك الثلوج المتساقطة إلى 80 سم في محافظتي نيغاتا وجونما و70 سم في منطقة هوكوريكو، وفق "يورونيوز".

كما حذرت الوكالة من أن الرياح العاتية يمكن أن تخلق عاصفة ثلجية قوية في شمال اليابان، ما يجعل قيادة المركبات شبه مستحيلة.

وطالت الوكالة من السكان المحليين البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث اضطرابات في وسائل النقل العام وانهيارات ثلجية.

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