موقف محرج.. لوكاشينكو يسلّم باقة ورد لرجل مبتور اليدين! (فيديو)

المصدر: البيان

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تعرّض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لموقف حرج، في حفل توزيع الجوائز، عندما حاول إعطاء باقة من الزهور لرجل، لكنه لم يستطع التقاطها لأنه ببساطة مبتور اليدين.

وقع الحادث في 11 يناير، عند تقديم جوائز بمناسبة ذكرى ما يسمى بـ"التأسيس الروحي" لبيلاروسيا.

وبعد أن تلقى لوكاشينكو باقة زهور من فتاة صغيرة، توجّه معها إلى رجل مُقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أقبل عليه ليسلمه الزهور، ولكن، تفاجأ لوكاشينكو بواقع أن المستلم لا يمكنه قبول الجائزة لفقدانه يديه، فحاول لوكاشينكو أن يضع الزهور على حجره.

وأنقذ رجل يقف في مكان قريب الرئيس من هذا الموقف المحرج، فسرعان ما تسلّم الباقة بالنيابة عن الرجل، وفق ما يبين الفيديو الملتقط.

وأدرك لوكاشينكو خطأه على ما يبدو، وربت على كتف الرجل وصعد إلى المسرح.

وتحدث لوكاشينكو عن "طريق الألف عام لشعب بيلاروسيا نحو الاستقلال"، حيث ألقى الرئيس كلمة باللغة البيلاروسية في افتتاح الحدث.

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