اتفاق وشيك بشأن ملف إيران النووي

المصدر: فيينا - وكالات

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كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النقاب عن أن الأجواء في مفاوضات فيينا باتت أفضل، متوقعاً التوصل لاتفاق بشأن نووي إيران قريباً.

وقال إن أجواء المفاوضات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى «احتمال» التوصل لاتفاق في فيينا.

وتابع بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن «الأجواء أفضل بعد عيد الميلاد، قبل عيد الميلاد كنت بالغ التشاؤم، اليوم أعتقد أن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق».

خيّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إيران بين إنقاذ الاتفاق النووي أو «خيارات أخرى» قد تلجأ إليها بلاده.

وحذّر بلينكن في تصريحات صحافية من أنّه لم يتبقّ سوى «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكّداً أنّ بلاده «مستعدّة» للجوء إلى «خيارات أخرى» إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.

وقال بلينكن في مقابلة مع إذاعة «أن بي آر» الأمريكية العامة: «أعتقد أنّ أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل» ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في 2018.

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