تحذير من تسونامي بعد ثوران بركاني بالقرب من مملكة تونجا

المصدر: د ب ا

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اندلع ثوران بركاني تحت الماء من جديد بالقرب من مملكة تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، ما أدى إلى تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" وإرغام المواطنين على البقاء داخل منازلهم.

وثار بركان في جزيرة هونجا تونجا هونجا هاباي، التي تشكلت بعد ثوران بركاني في ديسمبر عام 2014، اليوم الجمعة حيث اطلق سحابة من الرماد والبخار والغاز في الهواء بارتفاع 20 كيلومترا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي في تونجا بأنه طُلب من المواطنين البقاء داخل المنازل والحفاظ على مياه الشرب وارتداء الكمامات عند الخروج.

وذكرت الهيئة أن هذا البركان شهد ثورانا بشكل متقطع في أواخر ديسمبر الماضي، ولكنها أشارت إلى أن الثوران البركاني، الذي حدث اليوم الجمعة، كان أقوى بمقدار سبعة أمثال مقارنة بالأخير.

كما حذرت الهيئة من إمكانية هطول أمطار حمضية نتيجة لهذا الثوران البركاني المستمر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تونجا إنه تم تسجيل موجات تسونامي صغيرة وصل ارتفاعها 30 سنتيمترا بعد الثوران البركاني.

ويقع البركان على بعد ألفي كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا.

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