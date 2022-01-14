سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً قبالة سواحلها الشرقية

المصدر: د ب ا

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في رسالة نصية للصحفيين، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة مقذوفا لم تتحدد طبيعته قبالة سواحلها الشرقية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذا الحادث يأتي بعد أن أجرت بيونغ يانغ في وقت سابق الشهر الجاري اختبارين لمنظومة صاروخية جديدة أسرع من الصوت مصممة لتفادي أنظمة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الخميس إن الجيش قادر على رصد واعتراض ما تقول كوريا الشمالية إنه صاروخ أسرع من الصوت.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بو سيونج شان، المتحدث باسم الوزارة، أبرز استعداد الجيش في ظل المخاوف من أن يفلت أحدث صاروخ كوري شمالي من النظام الدفاع الصاروخي المشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال بو في مؤتمر صحفي" دعوني أوضح لكم أن الجيش الكوري الجنوبي يمتلك قدرات ليس فقط لرصد هذا المقذوف ولكن أيضا لاعتراضه"، مضيفا" نحن أيضا نعمل باستمرار على تعزيز نظامنا للرد".

من جانبها، أكدت قوات خفر السواحل اليابانية أن هذا المقذوف ربما كان صاروخا باليستيا، ويبدو أنه قد سقط بالفعل.

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