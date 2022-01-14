ارتفاع ضحايا فيضانات البرازيل إلى 24 قتيلاً وإجلاء الآلاف من منازلهم.. فيديو

المصدر: البيان

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استمرت أول أمس الأربعاء الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية بفعل السيول التي هطلت على مناطق في البرازيل، مما أجبر حوالي 17 ألف شخص على إجلاء منازلهم.

وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً خلال الأيام القليلة الماضية جرّاء الفيضانات بعد هطول أكثر من 400 ميلليمتر من الأمطار في ولاية ميناس غيرايس خلال الأيام العشرة الأولى.

وكان عشرة أشخاص لقوا حتفهم الأحد والاثنين في فيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في ولاية ميناس غيرايس في جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

وحذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات قاتلة جديدة في الولاية التي شهدت انهيار كتلة صخرية أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على متن قارب في بحيرة سياحية.

ومنذ بداية هطول الأمطار في مطلع أكتوبر، قضى 19 شخصا في الولاية بسبب الفيضانات، بينما اضطر أكثر من 17200 آخرين إلى النزوح من منازلهم.

واضطرت 145 من 853 بلدية في ميناس غيرايس إلى إعلان حالة الطوارئ.

يعزو الخبراء الأمطار الغزيرة إلى منطقة التقارب جنوب المحيط الأطلسي والتي تحدث خلال فصل الصيف في جنوب الكرة الأرضية عند التقاء ممر رطب من الأمازون مع كتل هوائية باردة من الجنوب.

وتكبدت البرازيل خسائر بشرية ومادية خلال الشهرين الماضيين بسبب الفيضانات الشديدة، ولا سيما في ولاية باهيا شمال شرق البلاد في أواخر ديسمبر.

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