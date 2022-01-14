100 مليون جرعة لقاح «كورونا» رفضتها الدول الفقيرة لقرب انتهاء صلاحيتها

المصدر: بروكسل - رويترز

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أعلنت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أمس، أن الدول الفقيرة رفضت الشهر الماضي، أكثر من مئة مليون جرعة من لقاحات «كورونا»، التي توزعها مبادرة «كوفاكس» العالمية، بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

وقالت إتليفا كاديلي مديرة شعبة الإمدادات بالمنظمة، لمشرعين في البرلمان الأوروبي «أكثر من مئة مليون جرعة من اللقاح، تم رفضها فقط في ديسمبر». وأضافت أن السبب الرئيس وراء ذلك، هو أن الجرعات التي تم تسليمها صلاحيتها محدودة. واضطرت الدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقياً، لتأجيل الإمدادات، لأن مرافق التخزين لديها غير كافية. في جوهانسبرغ، قال خبير الصحة جون نكينجاسونغ، من «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن أيام القيود لاحتواء تفشي وباء «كورونا» في أفريقيا قد مضت، ولم تعد حلاً صائباً لمواجهة المرض، بل يتعين على الناس اتباع بعض ممارسات السلامة الأساسية. وأوضح أنه سيكون هناك المزيد من التركيز على الفحوص والتطعيم.

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