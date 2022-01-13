استمرار تدفق حمم بركان وولف في غالاباغوس لليوم الـ 3 توالياً.. فيديو

المصدر: البيان

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واصل بركان وولف في أرخبيل غالاباغوس نشاطه البركاني لليوم الثالث على التوالي، دون التأثير على سكان الإغوانا الوردية والفريدة من نوعها في العالم.

ويشهد أعلى بركان في المنطقة ثورانا منذ أيام، حيث أطلق حمما بركانية وسحب رماد فوق المحيط الهادئ.

وقال المعهد الجيوفيزيائي الإكوادوري أن بركان وولف أرسل سحابة من الحمم الرمادية إلى ارتفاع 3793 مترا في السماء.

وقال مسؤولون إكوادوريون إنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا التي تعتبر أكبر جزر أرخبيل غالاباغوس.

وكإجراء احترازي تم إجلاء ثمانية أشخاص من المنطقة؛ وهم من حراس الحدائق الوطنية والعلماء المنخرطين في عمل ميداني يركز على زواحف الإغوانا الوردية النادرة التي تعيش في منحدرات البركان.

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