حريق مهول يلتهم حيّاً فقيراً في تشيلي.. فيديو

المصدر: البيان

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اندلع حريق ضخم في حي فقير في مدينة إكيكي بشمال تشيلي أول أمس الاثنين، والتهم أجزاء واسعة من المدينة ودمر أكثر من 100 منزل.

وواجه رجال الإطفاء، الذين كافحوا لإخماد الحريق، صعوبات شديدة لإمداد شاحناتهم بالمياه.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا ولا معلومات حتى الساعة عن مصابين، بحسب "يورونيوز".

وتعمل السلطات المعنية على تجهيز عدد من الملاجئ لإيواء من شردتهم النيران.

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