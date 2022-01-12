17 قتيلاً في حادث سير مروع بجنوب أفريقيا

المصدر: أ ف ب

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أفاد تقرير إخباري في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء بأن 17 شخصا لقوا حتفهم جراء حادث سير مروع وقع على طريق بإقليم ليمبوبو شمالي البلاد.

وذكر موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي أن الحادث الذي وقع أمس أسفر أيضا عن إصابة ثمانية آخرين.

ونقل الموقع عن مايك مارينجا المتحدث باسم إدارة النقل في ليمبوبو أن الحادث وقع بين حافلة وسيارة بعدما فقد قائد السيارة السيطرة على مركبته بعد انفجار إطارها، ليصطدم وجها لوجه مع الحافلة.

وأضاف أن النيران اندلعت على الفور في الحافلة التي كانت تقل 26 شخصا، مشيرا إلى أن عددا من ركاب الحافلة وسائقها لقوا حتفهم حرقا.

وأضاف أن سائق السيارة كان أيضا من بين القتلى، وأن ستة من المصابين في حالة حرجة.

وأكد مارينجا أن السلطات تناشد سائقي السيارات مرة أخرى فحص مركباتهم قبل المضي بها على الطرق.



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