"تسونامي" أمطار وثلوج يتسبب في فيضانات بفرنسا.. فيديو

المصدر: البيان

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تعرضت الأجزاء الجنوبية الغربية من فرنسا، هذا الأسبوع، لعواصف من الأمطار والثلوج مرفوقة أحيانا برياح قوية، متسببة في بعض الفيضانات.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من سوء الطقس منذ أسبوع تقريباً.

وفاضت عدّة أنهر في منطقة البيرينيه المحاذية للأطلسي وخرجت عن مجاريها، فيما قطعت ثمانية طرق في إقليم "لاند" المطل على المحيط، وفق "يورونيوز".

ويعرف عن المنطقة أنها من أكثر المناطق تساقطاً للأمطار في فرنسا، وكانت الكوارث الطبيعية تضربها بين الحين والآخر، لكن لم تكن على هذه الوتيرة.

في إحدى بلدات الإقليم الصغيرة، شهد بعض السكان على فيضانات ضربت منازلهم للمرة الثانية خلال شهرين، إذ ضربها فيضان آخر في ديسمبر من العام 2021.

وقال أحد سكان البلدة الواقع في الوادي: "قبل اليوم كانت الفيضانات تحدث كل خمسة أعوام، الآن صارت تحدث كلّ ثلاثة أسابيع.. وعلي أن أقول أنا هذا كثير، معترفاً بأن الضربة الثانية جاءت قوية.

وتوازياً مع ذلك، علقت مئات السيارات في زحمة سير كبيرة تسبب بها تهاطل الثلوج على المرتفعات.

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